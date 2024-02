AKTIE IM FOKUS: SFC Energy gefragt - Übertrifft Erwartungen 2023

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start in Rot

EQS-News: SFC Energy startet erfolgreich ins neue Jahr – Wiederholungsauftrag für Brennstoffzellen von Oneberry Technologies in Singapur in Höhe von EUR 2,1 Mio. erhalten

EQS-News: centrotherm liefert thermische Produktionsanlagen an US Solarzellenhersteller Suniva

EQS-News: centrotherm supplies thermal production equipment to US solar cell manufacturer Suniva

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Dienstagnachmittag

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag fester

Heute im Fokus

Gaza-Krieg bremst Wachstum bei McDonald's. ArcelorMittal erhält grünes Licht für Förderung von 'grünem Stahl'. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Bank of America-Analyst bullish für NVIDIA. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.