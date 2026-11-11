DAX 26.575 +0,9%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,8%Nas 25.446 +1,5%Bitcoin 66.327 +0,5%Euro 1,1091 -0,7%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.030 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AKTIE IM FOKUS: SFC Energy ziehen nach Zahlen an - Starkes Verteidigungsgeschäft

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
42.06 EUR 0.48 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
SFC Energy AG
17.86 EUR 0.28 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
49.00 EUR 1.24 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.04 EUR 0.94 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke endgültige Geschäftszahlen haben SFC Energy am Mittwoch einen Kurssprung um 3 Prozent beschert. Damit zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im SDAX. Auch im bisherigen Jahresverlauf mischt der Brennstoffzellenspezialist mit plus 48 Prozent im Nebenwerte-Index weit vorn mit.

Werbung

Ähnlich erfreulich sieht es 2026 bei den Titeln anderer Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien aus, die vom Ölpreissprung infolge des Nahostkonflikts profitieren. Für den Windturbinenhersteller Nordex und den Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar stehen Kursgewinne von jeweils rund 44 Prozent zu Buche. Beim Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) sind es immerhin 23 Prozent.

Dank eines Großauftrags aus der Ukraine konnte SFC den Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf rund 46 Prozent steigern. Dies bedeutet dem Unternehmen zufolge mehr als eine Versechsfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz insgesamt legte - wie schon seit Ende Oktober bekannt - um 29 Prozent zu, was SFC wieder in die Gewinnzone verhalf.

Daher hatte Vorstandschef Peter Podesser schon damals seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 angehoben, der sich von Januar bis September mehr als verdreifacht hat./gl

Aktuelle Nordex Aktie News

Werbung

Nordex Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.