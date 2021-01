AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke setzen sich im MDax nach Umsatzzahlen vorne fest

Vorsorge ist besser als Nachsorge - leicht gesagt, jedoch in der Umsetzung oftmals schwierig. Wie Sie diefür sich finden, das erfahren Sie am

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Chinas Börsen letztlich uneins -- Bitcoin fällt zurück -- Adler Modemarkt insolvent -- Moderna-Vakzin kommt Montag nach Deutschland -- Shop Apotheke, Deutsche Bank, TeamViewer im Fokus

FUCHS PETROLUB über Erwartungen. Pfeiffer Vacuum kündigt nach Corona-Jahr neue Mittelfristziele an. Metzler facht Gewinnmitnahmen bei AKASOL zusätzlich an. Intel spricht wohl mit Samsung und TSMC über Chipfertigung. Zur Rose und Novo Nordisk arbeiten im Bereich Adipositas zusammen. TOTAL kauft Fonroche Biogaz. Sanofi kauft britische Kymab für zunächst über eine Milliarde Dollar. Vodafone gibt Vantage Towers seinen Anteil am britischen Geschäft.