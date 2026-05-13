AKTIE IM FOKUS: Siemens auf Rekordhoch - Höhere Kursziele nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf rund 276 Euro knüpften sie an das Vortagsplus nach den Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen des Technologiekonzerns an und ließen die Bestmarke aus dem Februar knapp hinter sich. Gestützt wurden die Titel von positiven Studien, welche ihnen noch ordentlich Luft nach oben einräumen.

Wer­bung Wer­bung

Die Schweizer Großbank UBS hob nach einer tieferen Betrachtung der Geschäftsentwicklung ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an und rät weiter zum Kauf. Siemens stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Analyst Andre Kukhnin. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für das Kerngeschäft aus smarter Infrastruktur, Digital Industries und Mobilität im kommenden Geschäftsjahr nach oben, sieht diese aber immer noch als eher konservativ an.

Die im November anstehenden Zahlen für das laufende Geschäftsjahr dürften sich Kukhnin zufolge als ein wichtiger Kurstreiber erweisen. Auch die Aussicht auf eine Dekonsolidierung der Beteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie auf eine Dezentralisierung der Unternehmensführung im kommenden Frühjahr könnte dem Aktienkurs zugutekommen. Die Bewertung bleibe im Branchenvergleich mit den europäischen Wettbewerbern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)), Schneider Electric und LEGRAND attraktiv.

Die US-Bank JPMorgan hob ihr Siemens-Kursziel von 325 auf 335 Euro an und hält ebenfalls an ihrem positiven Anlagevotum fest. Experte Phil Buller setzt im kommenden Geschäftsjahr auf noch mehr Gewinndynamik sowohl bei Digital Industries als auch bei smarter Infrastruktur./gl/ajx/jha/