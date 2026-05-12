AKTIE IM FOKUS: Siemens drehen ins Minus - DZ Bank: durchwachsenes Bild
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Siemens hat sich am Mittwoch eine leicht negative Sichtweise der Quartalszahlen durchgesetzt.
Nach anfänglichen Kursgewinnen fielen die Papiere zurück und verloren zuletzt 1,2 Prozent auf 261,45 Euro.
Alexander Hauenstein von der DZ Bank sprach von gemischten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. So liege der Umsatz um zwei Prozent unter der Konsensschätzung.
Der Auftragseingang auf Konzernebene habe dagegen die Markterwartung um acht Prozent überboten. Die bereinigten Margen zeigten ein "durchwachsenes" Bild./bek/stk
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