DAX24.133 +0,7%Est505.836 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +0,8%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.446 +1,3%Euro1,1703 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an
Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Siemens drehen ins Minus - DZ Bank: durchwachsenes Bild

13.05.26 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
270,05 EUR 2,00 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Siemens hat sich am Mittwoch eine leicht negative Sichtweise der Quartalszahlen durchgesetzt.

Nach anfänglichen Kursgewinnen fielen die Papiere zurück und verloren zuletzt 1,2 Prozent auf 261,45 Euro.

Alexander Hauenstein von der DZ Bank sprach von gemischten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. So liege der Umsatz um zwei Prozent unter der Konsensschätzung.

Der Auftragseingang auf Konzernebene habe dagegen die Markterwartung um acht Prozent überboten. Die bereinigten Margen zeigten ein "durchwachsenes" Bild./bek/stk

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09:56Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41Siemens OutperformBernstein Research
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
08.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:56Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41Siemens OutperformBernstein Research
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
06.05.2026Siemens BuyUBS AG
27.04.2026Siemens OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen