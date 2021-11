AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erobern Dax-Spitze - Lob für Gas & Power-Sparte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Siemens Energy und Aussagen zum Ausblick sind am Mittwoch bei Anlegern gut angekommen. Die Aktien gehörten am Vormittag nach wechselhaftem Verlauf mit einem Anstieg um 1,4 Prozent zu den größten Dax (DAX 40)-Gewinnern. Sie setzten damit ihre jüngste Erholung fort, nachdem Anfang November eine gekappte Margenprognose von Vestas (Vestas Wind Systems A-S) die Windenergiebranche erschüttert hatte - und damit auch Siemens Energy als Mutterkonzern von Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA). Binnen drei Tagen hat sich der Energy-Kurs nun schon um fast neun Prozent erholt.

Die bereits bekannten Gamesa-Zahlen außen vor gelassen, sei die Entwicklung im vierten Geschäftsquartal besser als erwartet gewesen, betonte Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank in einer ersten Reaktion. Er wie auch weitere Analysten fanden vor allem lobende Worte für die Auftragseingänge der Kernsparte Gas & Power (G&P). Erfreulich seien auch eine solide Marge und der positive Free-Cashflow vor Steuern, bei dem der Energiekonzern bislang mit einem Abfluss gerechnet habe. Sein Kollege Simon Toennessen von Jefferies Research fasste zusammen, die Stärke von G&P und ein solider Ausblick sollten reichen, um die Aktie zu stützen./tih/jha/