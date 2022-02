AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy legen in schwachem Dax kräftig zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags die Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Zuletzt lagen sie mit 6,4 Prozent im Plus bei 19,30 Euro - in einem schwer angeschlagenen Börsenumfeld. Gleichzeitig stiegen an der Börse von Madrid die Aktien von Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) sogar um fast elf Prozent. Siemens Energy ist mit gut zwei Dritteln an Siemens Gamesa beteiligt.

Mehrere Fondsgesellschaften drängen das Unternehmen in Richtung einer kompletten Übernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Dann könne Siemens Energy dort durchgreifen und würde gleichzeitig den Umsatzanteil mit erneuerbarer Energie erhöhen. Hintergrund sind die anhaltenden Probleme bei Siemens Gamesa, die Siemens Energy zuletzt immer wieder das Ergebnis verhagelt hatten./bek/he