Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an

11.02.26 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
157,85 EUR 4,85 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch bei Anlegern wie schon seit vielen Monaten heiß begehrt. Die Rekordjagd, die im Oktober 2024 mit einer Bestmarke begonnen hatte, setzte sich am Vormittag nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal zunächst fort. Ein Rückschlag vom Vortag wurde mehr als nur aufgeholt und erstmals wurden Kurse über 160 Euro für die Aktien bezahlt. Zuletzt war der Aufschlag mit 158,70 Euro immer noch 5,4 Prozent groß.

Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research wies angesichts der weiterhin guten Kursentwicklung darauf hin, dass die schon hohen, eingepreisten Erwartungen mit den Resultaten für das erste Geschäftsquartal noch übertroffen worden seien. Der Energietechnikkonzern profitierte weiter von einer hohen Stromnachfrage und verzeichnete dabei Rekordaufträge.

Lucas Ferhani vom Investmenthaus Jefferies sprach von einem "starken Jahresauftakt", der getrieben sei vor allem von der Nachfrage im Gasturbinengeschäft, das den Auftragseingang aus eigener Kraft im Quartal um mehr als 80 Prozent steigern konnte. Ein weiterer Wachstumstreiber war die Netztechnik. Neben den Auftragseingängen haben laut Ferhani auch der bereinigte Gewinn und der freie Finanzmittelfluss weit über den Erwartungen gelegen.

Durch die Kursgewinne vom Mittwoch steigerten die Siemens-Energy-Aktien ihr Jahresplus auf mehr als 30 Prozent, was sie 2026 zum bislang besten Dax-Wert (DAX) macht. Diese Rolle hatten sie 2024 schon inne und 2025 unter den Indexmitgliedern immerhin den zweiten Platz eingenommen. Die beeindruckende Rally wurde zuletzt weiter angetrieben von der Hoffnung darauf, dass das Unternehmen eine wichtige Rolle beim Trendthema der Künstliche Intelligenz spielt. So brauchen KI-Rechenzentren riesige Strommengen.

Im Oktober 2023 hatte der Kurs von Siemens Energy mit 6,40 Euro noch auf einem Rekordtief gestanden wegen einer Schieflage der Windkrafttochter Gamesa. Davon ausgehend, sind sie mittlerweile das 25-fache wert. Die Rally ist damit noch etwas beeindruckender als jene von Rheinmetall, die 2022 bis zum russischen Überfall auf die Ukraine noch weniger als 100 Euro kosteten und im Oktober bei knapp über 2000 Euro ihre Spitze fanden, von der sie sich längst verabschiedet haben./tih/ag/mis

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
11:56Siemens Energy BuyUBS AG
10:46Siemens Energy OutperformBernstein Research
10:26Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
10:01Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
