AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy trotzen an Dax-Spitze schwachem Gamesa-Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Montag trotz eines trüben Ausblicks der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) deutlich zugelegt. Die Papiere des im Dax (DAX 40) notierten Energietechnikkonzerns Siemens Energy stiegen im frühen Handel um rund drei Prozent und setzten sich damit an die Spitze des deutschen Leitindex.

Siemens Gamesa rechnet zwar auch im neuen Geschäftsjahr mit Problemen in der Lieferkette sowie der Logistik und damit mit einem Umsatzrückgang. Zudem hätten Analysten bei der nun angepeilten Marge gemessen am bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern auf einen etwas höheren positiven Wert gehofft, sagte ein Börsianer.

Nach den jüngst von dem Wettbewerber Vestas (Vestas Wind Systems A-S) präsentierten, sehr schwachen Geschäftszahlen aber sei wohl bereits viel negatives in dem Siemens-Energy-Kurs eingepreist, fuhr der Börsianer fort. Derweil zogen die Anteilsscheine von Siemens Gamesa in Madrid um fast vier Prozent an./la/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------