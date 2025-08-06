AKTIE IM FOKUS: Siemens geben nach - Metzler: Wechselkurse belasten
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Verhalten ist am Donnerstag die Reaktion auf die Quartalszahlen von Siemens ausgefallen. Zuletzt gaben die Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate um gut ein Prozent nach auf 216,55 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Sie hatten jüngst unter der Marke von etwa 232 Euro konsolidiert.
Gegenwind von den Wechselkursen habe dem Industriekonzern zuletzt zu schaffen gemacht, schrieb Analyst Stephan Bauer vom Bankhaus Metzler in einer ersten Einschätzung. Das betreffe die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure. Digital Industries habe sich eher schwach entwickelt, der Auftragseingang sei hier auf Jahressicht zurückgegangen.
Die Bestätigung der zugrundeliegenden Konzern-Jahresziele sorge indes für etwas Zuversicht, so der Experte./bek/mis
