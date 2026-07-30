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AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers schwach nach gekapptem Umsatzziel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
35.74 EUR -1.33 EUR -3.59 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gesenkter Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 hat am Freitag die Aktie von Siemens Healthineers vorbörslich belastet. Im freundlich erwarteten DAX büßte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp 4 Prozent auf 35,70 Euro ein.

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Zwar hob der Medizintechnik-Hersteller seine bereinigte Gewinnprognose je Aktie an, doch der Grund waren nur positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen. Dagegen senkte er angesichts eines schwachen Diagnostikgeschäfts im dritten Geschäftsquartal das Jahresumsatzziel 2025/26.

Das kam bei Anlegern und Analysten nicht so gut an. Doch Bernstein-Analystin Susannah Ludwig sah auch Positives. Sie hob auch den "sehr starken Auftragsbestand" hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/jha/

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
10.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG