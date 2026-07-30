AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers schwach nach gekapptem Umsatzziel
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gesenkter Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 hat am Freitag die Aktie von Siemens Healthineers vorbörslich belastet. Im freundlich erwarteten DAX büßte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp 4 Prozent auf 35,70 Euro ein.
Zwar hob der Medizintechnik-Hersteller seine bereinigte Gewinnprognose je Aktie an, doch der Grund waren nur positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen. Dagegen senkte er angesichts eines schwachen Diagnostikgeschäfts im dritten Geschäftsquartal das Jahresumsatzziel 2025/26.
Das kam bei Anlegern und Analysten nicht so gut an. Doch Bernstein-Analystin Susannah Ludwig sah auch Positives. Sie hob auch den "sehr starken Auftragsbestand" hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/jha/
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Siemens Healthineers Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG