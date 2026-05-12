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AKTIE IM FOKUS: Siemens vorbörslich fest - Starke Rechenzentren-Aufträge

13.05.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überwiegend erfreuliche Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal dürften am Mittwoch der Siemens-Aktie (Siemens) Auftrieb geben.

Im freundlich erwarteten Gesamtmarkt stieg sie vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,2 Prozent auf 267,80 Euro. Damit dürfte sie ihre Vortagesverluste wieder fast wettmachen.

Die Aufträge des Technologiekonzerns im Bereich Industrieautomatisierung (DI) fielen laut dem Analysehaus Jefferies im Vergleich zu den zuletzt gestiegenen Investorenerwartungen etwas schwächer aus.

Die Aufträge im Bereich Rechenzentren (DC) hätten dagegen mit einem Wachstum von über 150 Prozent über den Erwartungen gelegen, was zu einem Übertreffen der Aufträge im Bereich Smart Infrastructure (SI) um 35 Prozent geführt habe./ck/zb

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