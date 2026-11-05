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AKTIE IM FOKUS: Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
55.30 EUR -3.50 EUR -5.95 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag vorbörslich mit 54,50 Euro auf das tiefste Niveau seit April abgetaucht. Dabei rutschten die Papiere des Waferherstellers auf der Handelsplattform Tradegate rund 5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss. Analyst Didier Scemama von der Bank of America (BofA) senkte den Daumen auf "Underperform", nachdem er sein Kursziel von 84 auf 55 Euro eingestampft hatte.

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Der Experte sieht die Gewinnaussichten für 2027 skeptischer, denn der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu und über Preisanpassungen gebe es wohl wenig Milderung. Mit seinen Umsatzpprognosen bis 2028 liegt er teils deutlich unter den Markterwartungen./ag/mis

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
04.11.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG

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