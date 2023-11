AKTIE IM FOKUS: Siltronic nach Kaufempfehlung mit Hoch seit Juni 2022

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung sind Aktien von Siltronic am Mittwochmorgen auf das höchste Niveau seit Sommer vergangenen Jahres gesprungen. Dabei kosteten die Papiere des Waferherstellers mit 92,25 Euro 8,5 Prozent mehr als am Vorabend. Mit 81,40 Euro hatten sie am Dienstagmorgen die 50-Tage-Linie nur haarscharf verteidigt.

Nun haben sie sich im Chart aber etwas nach oben freigeschwommen. Und geht es nach dem Berenberg-Analysten Gustav Froberg haben sie auch fundamental Potenzial bis 107 Euro. Er hält eine Trendwende für möglich, das Wafer-Tief sei in Sicht. Dank robuster Preise winke eine starke Erholung der Margen. Gleichzeitig dürften die Investitionen ihren Höhepunkt erreichen und die Barmittelzuflüsse wieder anziehen. "Bei Siltronic gibt es Wachstum zum vernünftigen Preis", fasste Froberg zusammen./ag/jha/