AKTIE IM FOKUS: Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab

12.02.26 16:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
51,45 EUR -6,55 EUR -11,29%
News
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um knapp 10 Prozent auf 52,15 Euro abwärts.

Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent./ck/he

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.2026Siltronic HaltenDZ BANK
03.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
03.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.2026Siltronic HaltenDZ BANK
03.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

