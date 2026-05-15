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AKTIE IM FOKUS: SMA Solar mit weiterem Hoch seit Herbst 2023

18.05.26 13:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
66,85 EUR 3,15 EUR 4,95%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar haben ihre Erholungsrally am Montag auch im wackeligen Marktumfeld fortgesetzt. Mit 67,90 Euro wuchs der Kursgewinn des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Anbieters von Solarkraftwerken im laufenden Jahr auf 99 Prozent an. Über die Hälfte des Kurseinbruchs zwischen Sommer 2023 und Spätherbst 2024 haben sie inzwischen aufgeholt.

Die meisten Experten signalisieren mit ihren Kurszielen derzeit allerdings kein Potenzial mehr, viele hinken der Kursrally sogar deutlich hinterher. Eine Ausnahme ist Constantin Hesse von Jefferies, der sein Ziel in der Vorwoche auf 71 Euro aufgestockt hatte. Er lobte die anziehende Auftragsdynamik sowohl aus dem Segment Eigenheime und Gewerbebetriebe als auch dem Bereich PV-Kraftwerke./ag/jha/

Nachrichten zu SMA Solar AG

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Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
15.05.2026SMA Solar HaltenDZ BANK
14.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.05.2026SMA Solar HaltenDZ BANK
14.05.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

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