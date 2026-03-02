DAX23.805 -3,4%Est505.786 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.334 -2,5%Euro1,1601 -0,8%Öl82,47 +5,6%Gold5.277 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach starken Ausschlägen gesucht

03.03.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
30,36 EUR -0,88 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklung und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwankungsfreudig haben sich am Dienstag die Aktien von SMA Solar gezeigt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate büßten sie zunächst bis zu 5,6 Prozent ein. Händler verwiesen hierfür auf eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im regulären Handel auf Xetra schnellten die Papiere in der Spitze um mehr als 11 Prozent nach oben. Zuletzt betrug das Plus noch knapp 6 Prozent auf 31,56 Euro.

Wer­bung

Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen hat für 2026 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Mittelwert dieses Zielkorridors liegt mit 115 Millionen Euro deutlich unter der Konsensschätzung von 139 Millionen Euro.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Einschätzung von einer "ungewöhnlich breiten Zielspanne" für 2026. Das habe ihn etwas irritiert. Der Mittelwert der Spanne für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege um 17 Prozent unter der Konsensschätzung. Das könne auf kurze Sicht für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen. Gleichwohl stufte Hesse die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch und begründete dies mit einer attraktiven Bewertung.

Ähnlich sah es Thorsten Reigber von der DZ Bank: "Die breite Prognosespanne des Unternehmens zeigt, dass die Marktsituation schwierig bleibt". Eine Einschätzung der weiteren Entwicklung bleibe ebenso schwierig. Die Nachfrage sei schwach und der Wettbewerbsdruck hoch. Immerhin attestierte der Experte dem Unternehmen "erste Restrukturierungserfolge auf der Kostenseite"./bek/mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09:11SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen