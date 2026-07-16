AKTIE IM FOKUS: SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick werden die Aktien SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wahrscheinlich wieder den Vorwärtsgang einlegen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund acht Prozent auf 63,10 Euro zu.
Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Wochenhoch von knapp 66 Euro in den Fokus; bei 70,70 Euro aus dem Mai liegt mit dem Hoch seit Herbst 2023 dann die nächste zentrale Marke.
SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung.
Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden.
Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint./mis/zb
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|Datum
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|Analyst
|08:06
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK