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Aktie im Fokus

So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im Juli 2026 ein

Wie Experten die EVOTEC SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
3.66 EUR 0.14 EUR 3.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EVOTEC SE veröffentlicht.

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1 Experte rät die EVOTEC SE-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,400 EUR für die EVOTEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 3,410 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG3,50 EUR2,6416.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)3,60 EUR5,5716.07.2026
Deutsche Bank AG4,50 EUR31,9614.07.2026
RBC Capital Markets10,00 EUR193,2614.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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EVOTEC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG