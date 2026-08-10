So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im Juli 2026 ein

Aktie im Fokus

04.08.26 06:52 Uhr

Wie Experten die EVOTEC SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,400 EUR für die EVOTEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 3,410 EUR entspricht.

1 Experte rät die EVOTEC SE-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EVOTEC SE veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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