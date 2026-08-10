So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im Juli 2026 ein
Wie Experten die EVOTEC SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EVOTEC SE veröffentlicht.
1 Experte rät die EVOTEC SE-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,400 EUR für die EVOTEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 3,410 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|3,50 EUR
|2,64
|16.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|3,60 EUR
|5,57
|16.07.2026
|Deutsche Bank AG
|4,50 EUR
|31,96
|14.07.2026
|RBC Capital Markets
|10,00 EUR
|193,26
|14.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG