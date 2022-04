AKTIE IM FOKUS: Software AG im Minus - Charttechnische Hürde zu hoch

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- Deutsche Bank verdient mehr -- Mercedes-Benz steigert Gewinn -- DWS, Uniper, Symrise, Alphabet, Commerzbank, Microsoft, GM, Visa im Fokus

T-Mobile US schraubt Jahresziele hoch. Airbus und ITA wollen Flugtaxis in Italien voranbringen. HOCHTIEF zeigt sich weiter zuversichtlich für 2022. Kone sieht China-Geschäft vor Herausforderungen - Robustes Auftragswachstum. PUMA profitiert von starker Nachfrage - Geschäfte in Russland bleiben zu. Software AG wird profitabler. Anleger ziehen Mittel von DWS ab - Gewinn steigt dennoch.