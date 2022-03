AKTIE IM FOKUS: Solide Zahlen und guter Ausblick stärken Bayer im schwachen Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienkäufen haben Anleger am Dienstag auf starke Quartalszahlen von Bayer und erfreuliche Prognosen für 2022 reagiert. Die Papiere des Agrarchemie- und Pharmaunternehmens zogen im sehr schwachen Dax (DAX 40) um 0,66 Prozent auf 51,85 Euro an.

Zeitweise war es für das Bayer-Papier bis auf 53,67 Euro hochgegangen, wodurch auch wieder die gleitende 21-Tage-Linie zumindest kurz überwunden worden war. Sie liegt bei etwas über 53,10 Euro und signalisiert charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Trend. Letztlich war sie im trüben Umfeld aber vorerst eine zu hohe Hürde.

UBS-Analyst Michael Leuchten lobte in einer ersten Reaktion die Erlöse im vierten Quartal und dass alle Geschäftsbereiche Zuwächse verbucht hätten. Zudem sei die operative Ergebnisentwicklung in der Pharma- und in der Agrarsparte besser als prognostiziert verlaufen, während das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten für Verbraucher den Erwartungen entsprochen habe. Analyst Andreas Heine von der Investmentbank Stifel nannte zudem den freien Barmittelfluss von 1,4 Milliarden Euro sowie die Nettoverschuldung von 33 Milliarden Euro "viel besser als erwartet".

Doch nicht nur das Zahlenwerk zum Jahresabschluss fand Anklang, sondern auch die Aussichten für das laufende Jahr. Der Ausblick auf den Umsatz und die Profitabilität 2022 seien "solide", kommentierte ein Händler. Analyst Richard Vosser von JPMorgan, der sich positiv überrascht über den vom Konzern erwarteten Gewinn je Aktie im Kerngeschäft äußerte, glaubt, dass die Markterwartung nun leicht steigen dürften.

Nach dem jüngsten Rückschlag im Zuge der allgemeinen Börsenschwäche gingen sie damit wieder auf Erholungskurs. Seit dem Zwischentief Anfang Dezember summieren sich die Kursgewinne auf rund ein Fünftel. Mittelfristig entscheidend für den Kurs wird aber wohl erst die Glyphosat-Entscheidung des US Supreme Court sein./ck/mis/jha/