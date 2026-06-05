AKTIE IM FOKUS: SpaceX nun weniger wert als TSMC - Anleger machen weiter Kasse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngst rasant an der Börse gestarteten Aktien von SpaceX haben den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Die Papiere des Weltraum- und KI-Unternehmens fielen am Montag um zuletzt 10,5 Prozent auf 165,56 US-Dollar. Damit notierten sie aber immer noch knapp 23 Prozent über dem Ausgabekurs von 135 Dollar.

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Der Privatkunden-Handel mit SpaceX-Aktien war derweil der stärkste aller Börsengänge der jüngeren Vergangenheit, wie aus Daten von Vanda Research hervorging. Diese zeigten auch, dass Privatanleger in der vergangenen Woche mehr SpaceX-Aktien kauften als alle "Magnificent Seven"-Papiere zusammen. Zu diesen sieben am meisten beachteten Technologie-Unternehmen am US-Aktienmarkt zählen NVIDIA, Apple, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft, Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla.

Die zunächst fulminante Kursentwicklung nach dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni hatte dem Unternehmen zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert. Durch den Kursrutsch aber ist das noch etwa 2,2 Billionen Dollar schwere Weltraum- und KI-Unternehmen mittlerweile auf den siebten Platz zurückgefallen.

Auf den sechsten Platz hat sich der taiwanische Auftragshersteller für Halbleiter TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) vorgeschoben. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen Dollar ist er etwas weniger wert als Amazon. Die Plätze vier bis eins nehmen Microsoft sowie die Platzhirsche Alphabet, Apple und Nvidia ein.

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Mittlerweile melden sich auch immer mehr Analysten zu SpaceX zu Wort. Für Aufmerksamkeit hatte am Donnerstag gesorgt, dass Moody's das Unternehmen mit der Note "BAA1" bewertet hatte. Damit bescheinigte die Ratingagentur dem Unternehme eine im Schnitt gute Bonität (Investment Grade) mit einem nur leichten Kreditrisiko.

Am Montag nun hatte SpaceX bekannt gegeben, erstmals Anleihen mit Investment-Grade-Rating zu verkaufen. Experten werten dies als ein Schritt im Rahmen einer voraussichtlich massiven Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Unter den Aktien-Experten empfahl mit KeyBanc Capital Markets jetzt erstmals ein Analysehaus, die SpaceX-Aktien nicht zu kaufen, sondern zunächst an der Seitenlinie zu verharren. Der Experte Michael Leshock schrieb, dass SpaceX zwar wohl weiterhin führend im Bereich der Weltraumstarts und in angrenzenden Branchen bleiben werde, ein Großteil des langfristigen Werts jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt sei./la/jha/