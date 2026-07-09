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AKTIE IM FOKUS: SpaceX setzt Talfahrt fort - Kurs nähert sich 100-Dollar-Marke

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX befinden sich weiter im Sinkflug. Die Papiere des Raketen- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk fielen am Dienstag im frühen US-Handel um mehr als fünfeinhalb Prozent auf 107,01 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit ihrem spektakulären Börsengang am 12. Juni.

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Im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf rund 20 Prozent. Noch drastischer fällt der Verlust im Vergleich zu dem wenige Tage nach der Erstnotiz erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar aus. Seitdem büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein. Der Börsenwert sackte von fast 3 Billionen Dollar, gemessen am Rekordhoch, auf 1,4 Billionen ab.

SpaceX war mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch den Schritt kurz zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - inzwischen liegt es mit rund 700 Milliarden deutlich unter dieser Marke. Musk ist damit immer noch der vermögendste Mensch der Welt.

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen trotz der jüngsten Verluste in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden./zb/jha/he

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG