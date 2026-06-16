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AKTIE IM FOKUS: SpaceX verliert nach fulminantem Börsen-Debüt etwas Schwung

17.06.26 14:11 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug von SpaceX geht wohl auch am Mittwoch weiter - wenngleich das Tempo nach dem Rekord-Börsengang spürbar nachlässt. Vorbörslich legten die Aktien des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk, das am vergangenen Freitag an die Börse gegangen war, zuletzt um 2 Prozent auf 205,73 US-Dollar zu.

Damit zeichnet sich der vierte Gewinntag in Folge ab, nachdem die Aktien schon um knapp die Hälfte gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar zugelegt haben. Der Börsenwert würde auf 2,69 Billionen Dollar steigen und SpaceX Platz fünf der weltweit wertvollsten Unternehmen behaupten - vor dem Handels- und Technologieriesen Amazon, aber hinter dem Softwaregiganten Microsoft, den SpaceX am Dienstag zeitweise ebenfalls überholt hatte.

Die anhaltende Kursrally sei angesichts der Tatsache, dass 30 Prozent der Emission für Privatanleger verfügbar gewesen sei, keine Überraschung, kommentierte Brian Mulberry, Chef-Marktstratege bei Zacks Investment Management.

Schon in den kommenden Wochen könnte SpaceX in die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq aufgenommen werden, die jüngst ihre Regeln für sehr große Unternehmen geändert hatte. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Derweil hält der Index-Anbieter Standard & Poor's (S&P) an seinen Regeln fest, die einer schnellen Aufnahme etwa in den marktbreiten S&P 500 im Weg stehen.

Unter Druck kommen könnte der stark gestiegene SpaceX-Aktienkurs indes, wenn in einigen Monaten Haltefristen von Investoren auslaufen. Manche Anleger könnten dann versucht sein, die Kursgewinne zu versilbern. Vor dem Börsengang hörbare, kritische Stimmen zur schon anfangs hohen Bewertung des Konzerns waren in den vergangenen Tagen weitgehend verstummt./gl/edh/jha/

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