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AKTIE IM FOKUS: Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
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Volkswagen (VW) St.
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von VW (Volkswagen (VW) vz) und ihrem Großaktionär Porsche SE (Porsche Automobil) geht am Freitagmorgen weiter. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere der Wolfsburger mit 81,50 Euro auf das höchste Xetra-Niveau seit Mitte Juni. Nach der einhelligen Zustimmung zu den tiefgreifenden Sanierungsplänen des Vorstands des kriselnden Autobauers senden die Aktien sogar ein erstes, zaghaftes Bodenbildungssignal, nachdem sie Anfang Juli mit rund 69 Euro noch auf das tiefste Niveau seit dem Jahr 2010 abgerutscht waren.

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Analyst Tom Narayan von der kanadischen Investmentbank RBC sprach mit Blick auf die Geschehnisse vom Vortag von einem ermutigenden Signal und auch einer positiven Überraschung. Nach viel Unsicherheit hatte der Aufsichtsrat dem Vorstand einhellig grünes Licht gegeben für sein Sparpaket. Die Gewerkschaft IG Metall und der Konzernbetriebsrat betonten, dass damit eine Eskalation verhindert worden sei.

Am Freitagnachmittag steht nun eine Telefonkonferenz des Managements im Plan, von der sich Analysten und Anleger vor allem vertrauensbildende Signale hinsichtlich der Umsetzung des historischen Konzernumbaus erwarten./ag/jha/

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DatumRatingAnalyst
08:01 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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