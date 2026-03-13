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AKTIE IM FOKUS: Springer Nature setzen zur Erholung an - Ausblick kommt gut an

17.03.26 08:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
16,50 EUR 1,24 EUR 8,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem überraschend guten Ausblick für 2026 haben sich die Aktien von Springer Nature am Dienstag vorbörslich deutlich erholt. Die Papiere des Wissenschaftsverlags kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 16,20 Euro um 7,5 Prozent über ihren Vortagesschluss auf Xetra.

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Mit dem avisierten Umsatzwachstum würde man letztlich über dem Konsens landen, rechnete ein Börsianer vor. Auch ein Margenanstieg sei bisher nicht erwartet worden.

Die Springer-Nature-Aktien waren zuletzt im Sog von KI-Verdrängungssorgen kräftig nach unten gezogen worden. Ende September 2025 hatten sie noch ein Zwischenhoch von 24,65 Euro erreicht, bevor es bis zum Freitag auf ein Rekordtief von 14,70 Euro nach unten ging. Alleine im laufenden Jahr liegen sie mit 21 Prozent im Minus./ag/stk

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02.02.2026Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
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