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AKTIE IM FOKUS: Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026 Die Aktien von Springer Nature haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach den Halbjahreszahlen und einem aufgehellten Ausblick des Wissenschaftsverlags merklich Auftrieb erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,8 Prozent auf 19,52 Euro.

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Das Unternehmen geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus. So soll das organische Umsatzwachstum bei rund 6 Prozent liegen statt bei 5 bis 6 Prozent. Auch bei der operativen Ergebnismarge zeigte sich der Vorstand nun etwas optimistischer.

Die Erlöse und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Daniel Kerven in einer ersten Reaktion. Er geht von leicht steigenden Marktprognosen für 2026 aus./edh/jha/

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital