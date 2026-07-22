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AKTIE IM FOKUS: Stabilus auf Rekordtief nach eingeengter Prognose - Abstufung

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Aktien
Stabilus SE
14.04 EUR -1.68 EUR -10.69 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stabilus (Stabilus SE) haben am Donnerstag deutlich unter dem nachlassenden Optimismus des Auto- und Industriezulieferers gelitten. Der Kurs sackte am Vormittag um bis zu 13,6 Prozent ab auf 13,80 Euro und fiel auf ein Rekordtief. Das Umsatzziel wurde auf einen enttäuschenden Wert von etwa 1,15 Milliarden Euro konkretisiert und die operative Marge soll jetzt mit zehn Prozent am unteren Ende des ursprünglichen Zielkorridors liegen.

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Analysten hatten bisher mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro gerechnet. Harald Hof vom Analysehaus MWB attestierte Stabilus zwar ein starkes Ergebnis im dritten Geschäftsquartal. Dabei hätten aber Einmaleffekte die operative Schwäche des Unternehmens kaschiert. Das Gewinnziel impliziere für das Schlussquartal nur noch einen Erlös von 255 Millionen Euro, was eine nochmals erhebliche Abschwächung bedeute.

Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie, Gegenwind in China, ungünstige Wechselkurseffekte, eine geringe Werksauslastung sowie zurückhaltende Investitionen der Industriekunden bleiben laut Hof wesentliche Belastungsfaktoren für das Unternehmen. Er kürzte seine Schätzungen für das organische Wachstum und gab im Zuge dessen seine bisherige Kaufempfehlung auf. Mit einem Kursziel von 17 Euro bleibt der jetzt mit "Hold" bewertende MWB-Experte aber immerhin über dem aktuellen Kursniveau./tih/bek/nas

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DatumRatingAnalyst
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus SE Buy Warburg Research