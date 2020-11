AKTIE IM FOKUS: Stabilus festigen Hoch seit Januar - Stifel empfiehlt Kauf

Werbung

Heute im Fokus

DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Software AG erhöht Prognose für Auftragseingang 2020 -- E.ON braucht neuen Chef -- Deutsche Börse, SAF-Holland, Schaeffler im Fokus

Generali sieht sich auf Kurs zu Mittelfristzielen. Tesla und Uber gründen Interessenvertretung für E-Autobranche. Thales baut Kampfsystem für deutsches Kriegsschiff. Ex-Wirecard-Chef Braun muss in Berlin vor Ausschuss aussagen. Ex-Manager von CIMIC in Korruptionsskandal in Australien verhaftet. Global Fashion Group will sich 120 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung holen.