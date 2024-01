AKTIE IM FOKUS: Stabilus-Zahlen vergraulen Anleger - Aktie auf Sechswochentief

Zuversicht in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags in Rot

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag

Börse Frankfurt in Rot: MDAX nachmittags mit Abgaben

Montagshandel in Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Heute im Fokus

Carl Zeiss Meditec kauft Aktien für bis zu 150 Mio. Euro zurück. Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen. Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen.