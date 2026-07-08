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AKTIE IM FOKUS: Starke Auftragszahlen von Nordex sorgen für Kurserholung

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Nordex AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend starke Auftragszahlen haben am Donnerstag die Nordex-Aktie auf Erholungskurs geschickt. Das Papier des Windturbinen-Herstellers legte im frühen Handel um knapp 5 Prozent auf 42,52 Euro zu.

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Damit machte es einen Teil seiner herben Verluste der vergangenen vier Handelstage wett. Das Kursplus seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf rund 46 Prozent. Doch der Weg weiter in Richtung Rekordhoch von 51,70 Euro, das Ende April erreicht wurde, ist steinig. Denn bei um die 43,80 Euro bis etwas über 44 Euro lauern starke charttechnische Widerstände. Dort verlaufen die 21-Tage-Durchschnittslinie und auch die 50- und 90-Tage-Linien, die als wichtige kurzfristig- und mittelfristige Trendindikatoren gelten.

Wie der Windkraftanlagenbauer an diesem Morgen bekannt gab, erhielt er im zweiten Quartal deutlich mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor. Diese seien - das Servicegeschäft außen vor gelassen - um knapp ein Drittel gestiegen, während die Preise stabil blieben. Unisono lobten Analysten diese Mitteilung. Nordex habe die durchschnittliche Schätzung der Analysten (Konsens) übertroffen, schrieb etwa Richard Dawson von der Berenberg Bank. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird.

Die Experten der Bank Oddo BHF wiesen darauf hin, dass noch zu Beginn des Quartals der Auftragseingang "eher schleppend" verlaufen sei. Doch habe dann - wie von Nordex vorhergesagt - das Volumen im Quartalsvergleich deutlich zugelegt. "Wir sehen Nordex somit auf einem guten Weg, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erfüllen", schlussfolgerten sie.

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Während die Oddo-Experten ihr Anlageurteil "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro bekräftigten, sieht Constantin Hesse von Jefferies angesichts der jüngsten Kursschwäche und der nun gemeldeten "soliden operativen Umsetzung, die weiterhin für eine starke Profitabilität sorgt, eine attraktive Einstiegschance"./ck/men/stk

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DatumRatingAnalyst
09:46 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG