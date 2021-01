AKTIE IM FOKUS: STMicro auf Rekordhoch - Gute Nachfrage, Branche boomt

PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine bessere Umsatzentwicklung als gedacht und erfreuliche Meldungen aus der Branche haben die Aktien des Halbleiterherstellers STMicro (STMicroelectronics) am Freitag beflügelt. Sie stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen auch zuletzt noch mehr als vier Prozent. Damit lagen sie an der Spitze im französischen Leitindex CAC 40.

Die gesamte Halbleiterbranche befand sich am Freitag weiter im Aufwind, zu verdanken auch starken Zahlen des südkoreanischen Tech-Riesen Samsung und einer optimistischen Umsatzprognose des US-Halbleiterspezialsiten Micron Technology. Der US-Technologiesektor präsentierte sich am Vortag wieder in starker Verfassung.

Kurzfristig sei der Trend sehr positiv, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer aktuellen Studie zu STMicro. Dies bedeute, dass trotz Gegenwind aufgrund von Abschreibungen sich die Margen im Jahr 2021 verbesserten. Zugleich mahnte er aber: Sollte nach der Nachfrage-Erholung der Konzern nicht weiter im mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen, werde eine steigende Abschreibung wahrscheinlich auf den Margen lasten./ajx/jha/