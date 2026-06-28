DAX 25.016 -0,6%ESt50 6.273 -0,7%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,60 +0,8%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.472 -0,7%Euro 1,1411 +0,0%Öl 97,8 +3,9%Gold 4.096 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
BE Semiconductor Industries NV
250.20 EUR 4.60 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
67.35 EUR -2.18 EUR -3.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V.
73.60 EUR 2.35 EUR 3.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
50.30 EUR -7.14 EUR -12.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Umsatzprognose von STMicroelectronics für das laufende Quartal hat den Kurs der Aktie am Donnerstag auf steile Talfahrt geschickt.

Werbung

Das traf am Morgen im frühen Handel auch andere Halbleiter- und Sensorenhersteller wie BE Semiconductor (BE Semiconductor Industries NV), Infineon und Melexis (Melexis Microelectronic Integrated Systems), deren Kurse deutlich nachgaben.

An der Pariser Börse Euronext sackte der STMicro-Kurs um bis zu 17 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab. Im Tief von 48,545 testeten die Anteilsscheine die 100-Tage-Linie, einen Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend. Im Juni waren die Aktien noch auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen.

Die Franzosen erwarten im dritten Quartal einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liege bei knapp 3,8 Milliarden Dollar, schrieb Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies.

Werbung

Möglicherweise fahre die Fertigung des iPhone 18 nicht so schnell hoch wie angenommen. Auch das implizite Umsatzziel für das Gesamtjahr bleibe hinter seiner Schätzung zurück. Der Experte fand jedoch überwiegend lobende Worte für die Geschäftszahlen von STMicro./bek/zb

Aktuelle STMicroelectronics Aktie News

Werbung

STMicroelectronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
29.06.26 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.