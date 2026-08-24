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AKTIE IM FOKUS: Streichung der Kaufempfehlung durch UBS belastet Traton

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TRATON haben sich am Freitag der sonst spürbaren Erholung im Automobilsektor nicht angeschlossen. Während die Papiere von Autobauern nach vorsichtigem Optimismus der Citigroup an ihre Vortageserholung anknüpfen und Konkurrent Daimler Truck immerhin 0,3 Prozent zulegen konnte, büßten die Anteilsscheine der VW-Nutzfahrzeugtochter am Morgen zeitweise 2,8 Prozent ein. So empfiehlt die Schweizer Großbank UBS die Papiere nicht mehr zum Kauf.

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Experte Hemal Bhundia stellt sich bei Traton nach relativ gutem Lauf in diesem Jahr an die Seitenlinie, solange es an weiteren Details zur China-Strategie der Marke Scania mangelt. Die Margenziele seien zwar konservativ gesetzt und könnten noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich darauf aber wohl schon eingestellt. Ein Aufwärtszyklus bei Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika sei eingepreist.

Die Traton-Aktie hat 2026 bislang 24 Prozent an Wert gewonnen und damit fast so viel wie die des Konkurrenten Daimler Truck. Damit stehen die Nutzfahrzeugbauer wesentlich besser da als die drei im DAX gelisteten Pkw-Hersteller, deren Jahresverlust beim größten Leidtragenden BMW mehr als ein Drittel groß ist. Die Pkw-Branche kämpft mit Überkapazitäten, hohen Kosten und günstiger China-Konkurrenz./tih/ag/mis

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DatumRatingAnalyst
08:01 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG

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