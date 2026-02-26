AKTIE IM FOKUS: Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht

Bei den Aktien von Ströer stehen die Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung am Donnerstag schlecht. Auf Tradegate gaben der Kurs nach der Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 um 2,5 Prozent auf 33,30 Euro nach in Relation zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch. Anfang Februar waren sie mit 31,75 Euro auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen und konsolidieren seitdem knapp über diesem Tief.

"Der Ausblick für 2026 enttäuscht, lautete ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan. Der Prognose eines weitgehend stabilen bereinigten Ergebnisses stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe. Das dürfte für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber sein, so der Analyst./bek/mis