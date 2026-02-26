DAX24.053 -0,6%Est505.833 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
AKTIE IM FOKUS: Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht

05.03.26 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
31,30 EUR -3,15 EUR -9,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht

Bei den Aktien von Ströer stehen die Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung am Donnerstag schlecht. Auf Tradegate gaben der Kurs nach der Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 um 2,5 Prozent auf 33,30 Euro nach in Relation zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch. Anfang Februar waren sie mit 31,75 Euro auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen und konsolidieren seitdem knapp über diesem Tief.

"Der Ausblick für 2026 enttäuscht, lautete ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan. Der Prognose eines weitgehend stabilen bereinigten Ergebnisses stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe. Das dürfte für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber sein, so der Analyst./bek/mis

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

26.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Ströer SECo OutperformBernstein Research
14.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Ströer SECo OutperformBernstein Research
14.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

