DAX23.785 -0,1%Est505.897 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.245 -0,3%Euro1,1688 -0,1%Öl98,05 +1,7%Gold4.744 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung im Fokus
Top News
Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Ströer verringern Rückstand auf JCDecaux ein wenig

10.04.26 11:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,00 EUR -0,21 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
35,20 EUR 3,14 EUR 9,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer (Ströer SECo) haben am Freitag den großen Rückstand zu den Papieren von JCDecaux seit Jahresbeginn etwas verringert. Während Ströer um 7 auf 35,32 Euro zulegten, blieben die Aktien der Franzosen mit plus 2,5 Prozent weniger dynamisch. Damit beträgt der Vorsprung von JCDecaux gegenüber Ströer in diesem Börsenjahr aber noch immer über 30 Prozentpunkte.

Der Börsenbrief "Der Aktionär" mutmaßte am Freitag, der deutsche Werbedienstleister stehe vor einer sowohl operativen als auch charttechnischen Trendwende. Verwiesen wird dort vor allem auf Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

Dem steht eine Einschätzung des Finanzportals Boerse.de gegenüber, in der Ströer bei langfristiger Betrachtung als "Kapitalvernichter" tituliert wird. So weise die Aktie auf Sicht einer Dekade einen jährlichen Kursabschlag von 3,6 Prozent auf. Anlage- und Verlustrisiken seien hoch./bek/ag/jha/

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

DatumMeistgelesen

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

DatumRatingAnalyst
01.04.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026JCDecaux HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026JCDecaux OverweightBarclays Capital
02.06.2025JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.03.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026JCDecaux HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026JCDecaux Market-PerformBernstein Research
12.03.2026JCDecaux NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026JCDecaux NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.12.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen