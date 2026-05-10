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AKTIE IM FOKUS: Ströer vorbörslich fester - JPMorgan lobt 'solides Quartal'

12.05.26 08:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39,26 EUR 0,14 EUR 0,36%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ströer (Ströer SECo) dürften am Dienstag nach vorgelegten Quartalszahlen im schwächer erwarteten Gesamtmarkt mit Gewinnen starten. Die Aktie des Außenwerbe-Spezialisten legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 39,30 Euro zu und dürfte ihr Vortagesminus damit mehr als wettmachen. Der MDAX-Konzern steigerte im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sprach von einem "soliden ersten Quartal". Trotz der fortgesetzten Schwäche in den nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen DaaS und E-Commerce sieht er leichtes Aufwärtspotenzial für die durchschnittlichen Ergebnisschätzungen der Analysten (Konsens) für das laufende und kommende Jahr./ck/men

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Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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