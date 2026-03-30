DAX22.699 +0,6%Est505.566 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +3,5%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.398 +0,3%Euro1,1472 +0,1%Öl113,4 -0,9%Gold4.568 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Südzucker setzt Rally fort - Barclays stuft doppelt hoch

31.03.26 10:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
13,53 EUR 1,63 EUR 13,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf der Suche nach Profiteuren von Preisanstiegen wegen des Iran-Kriegs sind die Anleger auf Südzucker aufmerksam geworden. Die dadurch ausgelöste Rally, die am Vortag mit einem Kurssprung um mehr als 15 Prozent begann, setzte sich am Dienstag mit einem nochmaligen Anstieg um mehr als zehn Prozent fort. Über der 13-Euro-Marke erreichte der Kurs ein Hoch seit Juli 2024.

Am Vortag schon war auf zuletzt deutlich anziehende Zuckerpreise als Folge des Iran-Kriegs verwiesen worden. Die Rally am Laufen hielt nun das Analysehaus Barclays mit einer positiven Wendung seiner Einschätzung. Analyst Alex Sloane änderte sein Anlageurteil für Südzucker um gleich zwei Stufen auf "Overweight" mit dem Verweis darauf, dass der globale Ölpreisschock auch die Ethanolpreise deutlich steigen lasse. Davon profitiere Südzucker unmittelbar über die Tochter Cropenergies, die seit Anfang 2024 nach einem Übernahmeangebot von der Börsenlandschaft verschwunden ist.

Die Ethanolpreise und anstehende Zuckerpreis-Anpassungen in der Europäischen Union dürften die Gewinne in den beiden kommenden Jahren deutlich steigern und die operativen Risiken verringern, schrieb der Experte in seiner Studie weiter. Ein von ihm bereits erhoffter Wendepunkt in der Gewinn- und Bilanzentwicklung sei jetzt absehbar. Viel Aufwärtspotenzial sieht er auch mit Blick auf die Tochter Beneo, die funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel herstellt. Deren Geschäft sollte ab 2027 an Bedeutung gewinnen.

Die Bewertung der Südzucker-Aktie bleibt laut Sloane günstig, auch wenn sie seit Beginn des Iran-Krieges schon deutlich angezogen habe. Etwa 30 Prozent hat sie seit Ende Februar zugelegt und den Löwenanteil davon seit Montag. Sloane betonte weiter, die Bewertung liege noch immer deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2023. Damals hatte die Aktie in der Spitze knapp 19 Euro gekostet. Längerfristig liegen die Kursspitzen sogar bei knapp 26 Euro im Jahr 2016 und dem 2013 aufgestellten Rekord über 34 Euro./tih/ck/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
08:01Südzucker OverweightBarclays Capital
19.02.2026Südzucker HoldWarburg Research
17.02.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
15.01.2026Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01Südzucker OverweightBarclays Capital
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Südzucker HoldWarburg Research
15.01.2026Südzucker HoldWarburg Research
14.01.2026Südzucker HoldDeutsche Bank AG
19.12.2025Südzucker HoldWarburg Research
17.12.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Südzucker VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen