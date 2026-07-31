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AKTIE IM FOKUS: Swiss Re schwächelt nach Zahlen

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Swiss Re AG
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BERN (dpa-AFX Broker) -

Swiss Re-Aktie schwächelt nach Zahlen

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Die Aktien der Swiss Re haben am Donnerstag im frühen Handel ein klein wenig geschwächelt. Zuletzt verlor der Wert 0,3 Prozent. Insgesamt setzte die Aktie damit die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen rund 130 und 140 Franken fort.

Der Rückversicherer hatte die Gewinnerwartungen der Analysten in der ersten Jahreshälfte zwar übertroffen. An den diesjährigen Gewinnvorgaben ändert sich vorerst allerdings nichts.

Daher zeigten sich Händler nicht sonderlich überrascht über die Kursverluste. Bei der kanadischen RBC war zudem von uneinheitlichen Zahlen die Rede. Einem deutlich besser als erwartetem Nettoergebnis stünden schwächer als gedachte Einnahmen entgegen./lb/uh/AWP/mf/mis

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DatumRatingAnalyst
09:16 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.