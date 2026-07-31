AKTIE IM FOKUS: Swiss Re schwächelt nach Zahlen
Werte in diesem Artikel
BERN (dpa-AFX Broker) -
Swiss Re-Aktie schwächelt nach Zahlen
Die Aktien der Swiss Re haben am Donnerstag im frühen Handel ein klein wenig geschwächelt. Zuletzt verlor der Wert 0,3 Prozent. Insgesamt setzte die Aktie damit die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen rund 130 und 140 Franken fort.
Der Rückversicherer hatte die Gewinnerwartungen der Analysten in der ersten Jahreshälfte zwar übertroffen. An den diesjährigen Gewinnvorgaben ändert sich vorerst allerdings nichts.
Daher zeigten sich Händler nicht sonderlich überrascht über die Kursverluste. Bei der kanadischen RBC war zudem von uneinheitlichen Zahlen die Rede. Einem deutlich besser als erwartetem Nettoergebnis stünden schwächer als gedachte Einnahmen entgegen./lb/uh/AWP/mf/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Swiss Re
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swiss Re
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Swiss Re Aktie News
Swiss Re Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.