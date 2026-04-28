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AKTIE IM FOKUS: Symrise setzen Bodenbildung fort - Umsatz überrascht positiv

29.04.26 17:20 Uhr
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Aktien
Symrise AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Symrise-Aktie ist am Mittwoch nach besser als erwartet ausgefallenen Umsätzen auf ein Zweimonatshoch gesprungen. Am späten Nachmittag legte sie im leicht schwächeren Leitindex DAX um 3,5 Prozent auf 76 Euro zu und setzte so ihre seit Dezember 2025 laufende Bodenbildung fort. Das Jahresplus beläuft sich aktuell auf etwas mehr als 10 Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte der Aromen- und Duftstoffhersteller wegen einer nachlassenden Kauflaune von Konsumenten gleich zweimal den Umsatzausblick gesenkt und damit die Anleger vergrätzt. Zwischen Anfang Juni bis zum Mehrjahrestief Mitte Dezember 2025 war es um 40 Prozent abwärts gegangen.

Nun lobten Experten die Umsatzentwicklung im ersten Quartal von Symrise wieder. Die Erlöse hätten über der durchschnittlichen Analystenschätzung und auch über der Unternehmensprognose gelegen. Übernahmen, Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet seien sie zudem weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb etwa Marcus Dunford-Castro vom Analysehaus Jefferies.

Alex Sloane von Barclays verwies mit Blick auf diese Überraschung auf die Mengenentwicklung: Das Segment Geschmack, Ernährung & Gesundheit (TNH) sei stark gewesen und die Heimtiernahrungssparte normalisiere sich. Das Kernsegment Düfte und kosmetische Wirkstoffe (Scent & Care) sei durch den zweistelligen Rückgang bei UV-Filtern und die Schwäche in der Division Aroma Molecules weiter belastet worden.

Wie bereits am 14. April von der schweizerischen Konkurrentin Givaudan vorgemacht, habe jetzt auch Symrise umsatzseitig positiv überrascht, kommentierte Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs das Zahlenwerk. Investoren blickten zwar noch vorsichtig auf die Fähigkeit von Symrise, die erforderliche Wachstumsdynamik voranzutreiben. Dies sei nötig, um die bekräftigten Jahresziele für Umsatz und Margen zu erreichen. Neue Preisfestlegungen und leichtere Vergleichswerte sollten aber helfen./ck/jsl/he

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