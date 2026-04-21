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AKTIE IM FOKUS: T-Aktie steigt - Story über Kombination mit T-Mobile US stützt

22.04.26 08:53 Uhr
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Aktien
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US gibt am Mittwoch den seit einigen Wochen schwächer tendierenden Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) etwas Auftrieb. Auf Tradegate verteuerten sich die T-Aktien im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent auf 29,05 Euro im Vergleich mit dem-Xetra-Schluss vom Vortag. Die Titel von T-Mobile US notierten auf Tradegate knapp im Plus gegenüber ihrem Nasdaq-Schluss.

Die Bonner erwägen Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.

Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler am Morgen. Gleichzeitig könnte die Finanzierung einige Sorgen bereiten und den Kurs belasten, gab er zu Bedenken.

Laut der US-Bank JPMorgan dürfte eine solche Transaktion zum Ziel haben, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen. Investoren dürften aber überrascht sein und es werde wohl mehr Fragen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in seiner Einschätzung./ajx/bek/stk

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