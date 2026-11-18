Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen./gl/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Euphorische Kritiken zum Videospiel "Grand Theft Auto VI" haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus von 6,4 Prozent beschert. Damit erholten sich die Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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