AKTIE IM FOKUS: Talfahrt von Adyen geht weiter - 'Wachstumsstory steht infrage'

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz der Adyen-Aktie (Adyen BV Parts Sociales) am Vortag ist es am Freitag noch etwas weiter abwärts gegangen. Nun hagelte es Kurszielsenkungen und einige Analysten nahmen auch ihre Kaufempfehlungen zurück. Am späteren Vormittag gab das Papier des Zahlungsdienstleisters am Ende des EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um 5,5 Prozent auf 849,30 Euro nach und ist zurück auf dem tiefsten Niveau seit April 2020.

Allein am Vortag waren nach katastrophalen Quartalszahlen rund 40 Prozent des Börsenwertes von Adyen, etwa 18 Milliarden Euro, mit einem Schlag vernichtet worden. Wachstumssorgen machen sich seither breit. Das Kernelement für die Adyen-Investmentthese sei ein kontinuierliches, starkes Wachstum, hob etwa Berenberg-Analystin Tammy Qiu hervor und senkte die Aktie auf "Hold".

Die Analysten von Bryan Garnier senkten ihr Anlageurteil sogar auf "Sell" und strichen ihr Kursziel kräftig von 1400 auf 880 Euro zusammen. Und Analyst James Goodman von der britischen Bank Barclays konstatierte: Nicht nur die Wachstumsthese sei mit dem Halbjahresbericht infrage gestellt worden, sondern auch die Preissetzungsmacht und Wettbewerbsvorteile. Adyen bleibt für ihn zwar ein großartiges Unternehmen, aber die Gefahr eines womöglich noch schwächeren zweiten Halbjahres hindere ihn an einer Hochstufung der Aktie./ck/bek/jha/