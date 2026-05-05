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AKTIE IM FOKUS: Teamviewer schnellen hoch nach langer Verluststrecke

06.05.26 12:42 Uhr
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Aktien
TeamViewer
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach hohen Kursverlusten von Mai 2025 bis April 2026 haben die Aktien von Teamviewer am Mittwoch einen kräftigen Erholungsversuch gestartet. Gegen Mittag schnellten die Papiere des Software-Entwicklers für die Fernwartung digitaler Geräte um gut elf Prozent nach oben auf ein Hoch seit drei Monaten. Sie ließen damit auch die Durchschnittslinie der vergangenen 100 Handelstage hinter sich, ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Im genannten Zeitraum hatte sich der Kurs mehr als gedrittelt.

Analyst Harald Hof von MWB Research lobte die Profitabilität im ersten Quartal. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) liege mit 45,3 Prozent recht deutlich über der Konsensschätzung von 43 Prozent. Der Experte gab zugleich zu bedenken, dass dies zum Teil an einer Verschiebung von Marketingausgaben ins zweite Quartal gelegen habe. Der Blick richte sich nun auf eine etwaige Beschleunigung der Geschäfte im zweiten Halbjahr./bek/jha/

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