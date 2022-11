AKTIE IM FOKUS: Teamviewer steigen nach solidem Quartalsbericht

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 10,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TeamViewer haben am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel zugelegt. Nach den Zahlen des Software-Entwicklers für die Fernsteuerung und -wartung von Computern wurden die Aktien auf Lang & Schwarz zuletzt mit 10,12 Euro gehandelt, das waren vier Prozent mehr als der Xetra-Schluss am Vortag.

Ein Händler zeigte sich am Morgen in einer ersten Einschätzung von der bereinigten operativen Marge im dritten Quartal angetan. Diese sei besser als erwartet ausgefallen. Auch habe sich der freie Mittelzufluss erheblich verbessert. Den Ausblick habe das Unternehmen erwartungsgemäß bestätigt. Alles in allem sei der Quartalsbericht "solide" und sollte die jüngste Bodenbildung der Aktien unterstützen./bek/jha/