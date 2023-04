AKTIE IM FOKUS: Telekom kommt während HV in Schwung - Mehrheit an T-Mobile US

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Hauptversammlung hat der ruhige Aufwärtstrend der T-Aktien (Deutsche Telekom) am Mittwoch Fahrt aufgenommen. Mit mehr als zwei Prozent Kursplus bauten die Papiere der Bonner ihr Jahresplus auf mehr als 22 Prozent aus. Seit Februar erreichen sie kontinuierlich weitere Höchststände seit dem Jahr 2001.

Just zur Hauptversammlung konnte Telekom-Chef Timotheus Höttges vermelden, dass überraschend früh die Mehrheit an der Tochter T-Mobile US übernommen werden konnte. Bisher übten sie die Kontrolle über eine Stimmrechtevereinbarung mit der japanischen Softbank aus. Eine eigene Mehrheit an der erfolgreichen Tochter war bereits seit längerem strategisches Ziel der Bonner.

Der T-Aktie kamen am Mittwoch auch ihre Defensivqualitäten zugute. Im etwas schwächeren Marktumfeld waren in Europa Aktien von Versorgern, Telekom- Health-Care-Unternehmen sowie Nahrungsmittelhersteller vorne zu finden./ag/mis/jha/