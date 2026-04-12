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AKTIE IM FOKUS: Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft

13.04.26 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die als defensiv geltenden Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) haben am Montag nicht von dem schwachen Marktumfeld profitieren können. Während der Telekommunikations-Sektor (Stoxx Europe 600) in der europäischen Branchenübersicht in etwa marktkonforme Verluste verzeichnete, büßten die Papiere des hiesigen Branchenprimus nach einem negativ aufgenommenen Analystenkommentar 2,2 Prozent auf 30,30 Euro ein. Der deutsche Leitindex DAX fiel um ein Prozent.

Die jüngste Kurserholung der Deutsche-Telekom-Aktien sei etwas zu üppig gewesen, denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken, schrieb Experte Akhil Dattani von der Bank JPMorgan. So habe der Konkurrent AT&T zahlreiche Änderungen an seinem Tarifportfolio vorgenommen, was auf eine Verschärfung des Wettbewerbs hindeute. Insgesamt dürfte das erste Quartal der Deutschen Telekom mehr Fragen als Antworten hinterlassen./la/jha/

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DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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