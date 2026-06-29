AKTIE IM FOKUS: Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Dienstag mit 23,78 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit 2024 gesackt. Am Vorabend waren die Papiere der Tochter T-Mobile US an der Nasdaq mit fast 5 Prozent Minus sogar noch schwächer als T-Aktien mit minus 3 Prozent.
Experte Polo Tang von der UBS nannte am Montagabend zwei Gründe für die jüngste Kursschwäche: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz für den US-Markt sowie Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US. Dabei laufe das operative Geschäft eigentlich robust.
Hinsichtlich des zweiten Belastungsfaktors könne die Telekom selbst mit entsprechenden abschlägigen Signalen beim Quartalsbericht beruhigen, so Tang. Und hinsichtlich des ersten erinnerte er an ähnliche Sorgen vor Amazon im Juni 2023, von denen sich sowohl US-Telekomwerte als auch die T-Aktien zumindest im Laufe der kommenden Monate wieder erholt hätten./ag/jha/
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|UBS AG
|02.06.2026
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.2026
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|30.03.2020
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|Deutsche Telekom Underweight
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