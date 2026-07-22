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AKTIE IM FOKUS: Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'

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Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten gerutscht. Nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen fielen sie im vorbörslichen Handel zuletzt um fünfeinhalb Prozent auf 353,60 US-Dollar.

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Schon im späten Handel am Vortag unmittelbar nach Publikation der Quartalsbilanz waren Tesla-Aktien unter Druck geraten. "Der Kurs fiel nachbörslich, weil die Investoren nicht die frische Farbe bewundert, sondern stattdessen unter die Motorhaube geschaut haben", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes.

So sei der Umsatz im zweiten Quartal zwar um 28 Prozent gestiegen und habe die Markterwartungen klar übertroffen. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge habe um rund ein Viertel auf gut 480.000 zugelegt. Gleichzeitig aber sei der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 0,33 Dollar gefallen und habe damit die Konsensschätzung von 0,51 Dollar verfehlt, monierte der Experte.

Grund hierfür seien höhere Ausgaben des Elektroautoherstellers für Künstliche Intelligenz, Forschung, IT-Infrastruktur und zukünftige Produktlinien. All das habe die Profitabilität geschmälert, erläutert Innes. Das Unternehmen verkaufe mehr Fahrzeuge und setze mehr um. Dieses Wachstum auch in nachhaltige Gewinne umzusetzen, das müsse Tesla erst noch gelingen./bek/tih/nas

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12:46 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
09:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG