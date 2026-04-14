DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4700 -1,4%Nas23.851 +0,9%Bitcoin62.715 -0,1%Euro1,1801 ±0,0%Öl95,43 +0,1%Gold4.803 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren
BYD-Aktie vor Kursschub? Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Exportplänen für 2026 BYD-Aktie vor Kursschub? Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Exportplänen für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Tesla auffällig stark - Könnten Abwärtstrend knacken

15.04.26 19:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
328,55 EUR 20,35 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.857,7 PKT 218,6 PKT 0,92%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne der Tesla-Aktien haben am Mittwoch die Papiere des E-Fahrzeugherstellers an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Kurstrend getrieben. Nach einem Kurszuwachs von zeitweise mehr als 8 Prozent ging es zuletzt noch um 6,6 Prozent auf gut 388 US-Dollar hinauf.

Damit könnten die Titel ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend brechen, den sie nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten und der ihnen im bisherigen Jahresverlauf einen Kursverlust von immer noch fast 14 Prozent eingebrockt hat.

Noch mehr Luft nach oben könnten die Tesla-Aktien bekommen, wenn sie die 200-Tage-Linie, die für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet, überspringen. Viel fehlt dafür nicht mehr, sie verläuft derzeit bei rund 398 Dollar.

Mit dem Kurszuwachs am Mittwoch waren Tesla unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - mit großem Abstand vorne. Im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 <(NASDAQ 100) lagen sie auf den vorderen Plätzen./ajx/he

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
11:26Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:26Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
12.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen